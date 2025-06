Teheran minaccia di ridurre la cooperazione con l' AIEA in caso di risoluzione sfavorevole

Teheran alza la voce: minaccia di ridurre la cooperazione con l'AIEA qualora venga approvata una risoluzione sfavorevole durante la riunione del Consiglio dei Governatori. La tensione tra Iran e agenzie internazionali si infittisce, mettendo a rischio gli accordi di verifica e trasparenza. Ma quali saranno le ripercussioni di questa scelta sul futuro della diplomazia e della stabilità regionale? La situazione si dipana tra diplomazia e minacce, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Teheran ha minacciato di ridurre la sua cooperazione con l' Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) dell'Onu se verrà adottata una risoluzione anti-iraniana durante la riunione del Consiglio dei Governatori dell'agenzia, che inizierà lunedì a Vienna. "Certamente, l'Aiea non dovrebbe aspettarsi che la Repubblica Islamica dell'Iran continui la sua ampia e amichevole cooperazione", ha dichiarato Behrouz Kamalvandi, portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, quando gli è stato chiesto dalla televisione di stato quale sarebbe la risposta dell'Iran in caso venga adottata una risoluzione sfavorevole al Paese.

