TeamSystem VL under 17 pronta per le Finali Nazionali a Chiusi

Tra una settimana, la TeamSystem VL under 17 partirà verso Chiusi per affrontare le Finali Nazionali di categoria, un evento tornato a chiamarsi così dopo aver riscosso grande successo come Under 16 tra il 2016 e il 2019. Questa squadra porta con sé una tradizione ricca di successi, tra cui l’ultimo scudetto giovanile conquistato nel 2009. La passione e l’esperienza sono al loro massimo: il sipario si alza sulla sfida più emozionante della stagione!

Fra una settimana esatta partirà alla volta di Chiusi la TeamSystem VL under 17 per disputare le Finali Nazionali di categoria, competizione ritornata con questo nome dopo essere stata under 16 tra il 2016 e il 2019. Proprio dell'under 17 risale l'ultimo scudetto giovanile della Victoria Libertas, allora Scavolini Spar, conquistato nell'estate del 2009 a Barletta contro la Montepaschi Siena guidata da Andrea Traini, quest'anno a Roseto in serie B nazionale, e Leonardo Ciribeni, giocatore di Porto Recanati in B interregionale. Nel coaching staff di quella spedizione c'era anche Giovanni Luminati, oggi capo allenatore del gruppo 2008-2009: "Siamo molto contenti del lavoro svolto da parte dei ragazzi nell'arco di tutta la stagione, poiché si trattava ad agosto di un gruppo nuovo con tanti ragazzi provenienti da esperienze differenti ed è stato importante che abbiano legato insieme fin da subito.

In questa notizia si parla di: Under Teamsystem Finali Nazionali

