Taylor Sheridan e Jordan Peele in lizza per rilanciare un iconico franchise horror degli anni ’70

Due grandi nomi del cinema contemporaneo, Taylor Sheridan e Jordan Peele, sono in corsa per rivitalizzare uno degli horror più iconici degli anni ’70: Non aprite quella porta. La saga di Leatherface potrebbe tornare sul grande schermo con un reboot tutto nuovo, promettendo brividi ancora più intensi. È il momento di riscoprire il terrore originale con un tocco moderno che saprà conquistare vecchi e nuovi fan. Restate sintonizzati, perché il remake si prepara a sconvolgere ancora una volta gli spettatori.

Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) potrebbe essere oggetto di un reboot completo, e secondo alcune indiscrezioni Taylor Sheridan e Jordan Peele sarebbero in lizza per la regia. Uscito nel 1974, Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) era stato diretto da Tobe Hooper e aveva introdotto Leatherface, un personaggio che è diventato uno dei più iconici del genere horror. Il successo di questo film a basso budget ha dato vita a un franchise che ora conta nove capitoli, l’ultimo dei quali, Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) el 2022, è stato distribuito direttamente su Netflix, ottenendo recensioni negative. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Taylor Sheridan Jordan Peele Lizza Rilanciare Iconico Franchise Horror Anni 70

Tutti gli show di taylor sheridan al di fuori dell’universo di yellowstone - Taylor Sheridan, noto per il successo di Yellowstone, è un prolifico produttore e sceneggiatore che ha creato diverse serie di grande impatto oltre il suo lavoro più celebre.

Taylor Sheridan and Jordan Peele’s Bidding War Can Change $247M Horror Franchise Forever, for Better or Worse - One of the most popular horror IPs is up for grabs and Taylor Sheridan and Jordan Peele are set to engage in a bidding war over its rights. fandomwire.com scrive

Everyone wants a piece of Texas Chainsaw as rights battle picks up - Glen Powell. Jordan Peele. Oz Perkins. Taylor Sheridan. Those are the names that want their chance to bring Leatherface to the big screen. Per Deadline, the bidding war for the rights to a new Texas ... flickeringmyth.com scrive

Non aprite quella porta: Taylor Sheridan sarà coinvolto nei nuovi progetti della saga horror? - Non aprite quella porta sembra tornerà a essere protagonista grazie a un progetto composto da film, serie tv, eventi dal vivo e videogiochi e a occuparsi della saga potrebbe essere Taylor Sheridan. In ... Scrive msn.com

'Hell or High Water' Screenwriter Taylor Sheridan: I'm Allergic to Exposition | Close Up With THR