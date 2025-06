Tavolini sedie e ombrelloni senza autorizzazione | scatta il sequestro nel Cilento

Nel cuore del Cilento, le autorità intensificano i controlli per tutelare il decoro e la legalità. Tavolini, sedie e ombrelloni posizionati senza autorizzazione non sfuggono all’attenzione di Polizia Municipale, Guardia Costiera e Ufficio Tecnico Comunale. Durante le ispezioni, sono stati sequestrati numerosi depositi illegali, segnando un passo deciso verso il rispetto delle normative e il benessere della comunità. La lotta all’abusivismo continua, perché solo così si preserva la bellezza di questo territorio.

Nuovi controlli da parte della Polizia Municipale di Castellabate, insieme alla Guardia Costiera e all'Ufficio Tecnico Comunale, per verificare il rispetto delle concessioni demaniali e dell'occupazione del suolo pubblico. Il sequestro Nel corso delle ispezioni è stata sottoposta a.

