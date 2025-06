Tassista blocca un ladro che lo voleva rapinare

Un gesto di coraggio e determinazione ha trasformato un tentativo di rapina in un arresto. Quando un tassista è stato minacciato, invece di subire passivamente, ha reagito prontamente, contribuendo all’arresto di un ladro spagnolo di 32 anni. La sua azione ha dimostrato come il coraggio possa fare la differenza nella sicurezza quotidiana, sottolineando l’importanza di stare sempre allerta. Un esempio di eroismo che merita di essere raccontato.

Un tassista ha reagito a una rapina e fatto arrestare un ladro. Grazie al suo intervento i carabinieri della stazione Garbatella hanno arrestato in flagranza un cittadino spagnolo di 32 anni. Nello specifico, un tassista in sosta in piazzale Ostiense, che stava favorendo la discesa dal veicolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tassista blocca un ladro che lo voleva rapinare

