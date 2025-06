Tarantino elogia Chivu | Persona meravigliosa è bravissimo nella gestione dei ragazzi

Durante il Festival della Serie A di Parma, Massimo Tarantino ha elogiato Chivu, sottolineando la sua straordinaria umanità e capacità di gestire i giovani talenti. “È una persona meravigliosa e bravissimo nella gestione dei ragazzi,” ha affermato. Le parole di Tarantino confermano quanto Chivu rappresenti un punto di riferimento importante per il settore giovanile dell’Inter e non solo, evidenziando il valore di figure professionali come lui nel calcio italiano.

Tarantino, il responsabile del settore giovanile all’Inter ha parlato in occasione del Festival della Serie A di Parma. Massimo Tarantino, presente al Festival della Serie A di Parma, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com di diversi argomenti, tra cui il trionfo della Primavera dell’Inter, che ha conquistato il titolo di campione d’Italia, e il passaggio alla guida della squadra principale. Di seguito, riportiamo le parole del responsabile del settore giovanile dell’Inter. LE PAROLE DI TARANTINO – « Rimane l’esperienza del vissuto di questa stagione, un bel campionato pieno di grandi soddisfazioni da parte dei ragazzi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tarantino elogia Chivu: «Persona meravigliosa, è bravissimo nella gestione dei ragazzi»

In questa notizia si parla di: Tarantino Elogia Chivu Persona

VIDEO IN – Tarantino: «All’Inter valorizziamo giovani calciatori e allenatori! Vedi Chivu» - Massimo Tarantino, Responsabile del Settore Giovanile dell'Inter, oggi ha parlato dal palco del "Festival della Serie A" riguardo il lavoro del club - Leggi su Inter-News ... Riporta inter-news.it

Tarantino: “Chivu? Competente, grande in gestione. Handanovic, Zanchetta e i talenti…” - Il responsabile del settore giovanile dell'Inter Massimo Tarantino ha parlato a margine del Festival della Serie A. Queste le sue parole ... Come scrive fcinter1908.it

Tarantino elogia Joaquin Phoenix: in Joker 2 una delle migliori performance mai viste - Tarantino ha detto di aver ritrovato in Joker 2 un po' del suo Assassini Nati, paragonando Arthur Fleck e Lee Quinzel alla disturbata coppia di serial killer Mickey (Woody Harrelson) e Mallory ... Segnala msn.com