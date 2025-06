’Talenti’ per il rilancio | Una vetrina sulla cultura

Talenti per il rilancio: una vetrina sulla cultura che fa emergere le eccellenze e anima il territorio. L’associazione ‘I Talenti’, presentata ieri a Renzo Cantarelli di via Turati, punta a creare un circuito culturale completo, promuovendo incontri, eventi e sinergie tra realtà locali. Con Michela Pinelli alla presidenza e Fiorenza Puccetti come vicepresidente, questa nuova realtà si impegna a fare rete e a rivitalizzare la scena culturale. Un progetto ambizioso che...

Promuovere le eccellenze, far rivivere il territorio, fare rete e cultura a trecentosessanta gradi. Sono solo alcuni degli obiettivi della neonata associazione ‘I Talenti’, che è stata presentata ieri pomeriggio nei locali della Rc Music di Renzo Cantarelli di via Turati. Michela Pinelli è la presidente dell’associazione, mentre Fiorenza Puccetti sarà la vicepresidente. Una nuova realtà promuoverà la cultura attraverso presentazioni di libri, eventi in piazza, mostre, musica e tutto ciò che fa cultura. "Non è stato facile costituire l’associazione, soprattutto a livello burocratico - ha detto Michela Pinelli -, ma ci siamo riusciti e questo è un gran risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Talenti’ per il rilancio: "Una vetrina sulla cultura"

