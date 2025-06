Taglio del nastro per l’acquedotto potenziato

Ieri mattina, a San Martino in Strada, è stato inaugurato il nuovo acquedotto potenziato, un simbolo di progresso e sostenibilità per il Centro Lodigiano. Questa infrastruttura strategica garantirà qualità, autonomia e rispetto per l’ambiente a oltre 18.500 cittadini di sette comuni. Con un investimento di 2,6 milioni di euro, frutto di collaborazioni pubblico-private, si apre una nuova era di approvvigionamento idrico efficiente e all’avanguardia, contribuendo al benessere della comunità e alla tutela delle risorse naturali.

È stata inaugurata, ieri mattina, la nuova centrale dell’acqua di San Martino in Strada che garantirà qualità, sostenibilità e autonomia idrica. È un’infrastruttura strategica che serve oltre 18.500 cittadini in sette comuni del Centro Lodigiano. Un investimento da 2,6 milioni di euro, coperto in parte da Società acqua lodigiana e cofinanziato da contributi regionali e statali, che ha permesso la realizzazione di un impianto all’avanguardia, in località Cascina Campagnina, già operativo. Il nuovo edificio sostituisce i vecchi sistemi con tecnologie moderne, tra cui filtrazione biologica in pressione, torri di strippaggio, vasche interrate e filtri a carboni attivi granulari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taglio del nastro per l’acquedotto potenziato

