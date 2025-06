Taglio del nastro per la riqualificazione del campo principale dello Stadio Panisi

Un evento emozionante che segna una nuova era per lo sport locale! Venerdì 6 giugno, Mogliano Veneto ha dato il benvenuto a un campo rinnovato e all’avanguardia, simbolo di impegno e passione per il territorio. La serata di sport di alto livello ha coinvolto tutta la comunità, testimoniando come investimenti mirati possano trasformare il cuore sportivo della città. Un passo importante verso un futuro ricco di successi e svago.

Con una serata di sport di alto livello, il Comune di Mogliano Veneto ha inaugurato venerdì 6 giugno, il nuovo campo da gioco dello stadio comunale “Arles Panisi”, completamente riqualificato grazie a un investimento complessivo di 225mila euro, di cui 65mila coperti da un contributo della. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Taglio del nastro per la riqualificazione del campo principale dello Stadio Panisi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Campo Stadio Panisi Taglio

Playoff ad alta tensione. Duecento divise in campo e stadio ’Neri’ blindato per il match contro Pesaro - I playoff di Serie C si accendono con il derby di ritorno tra Rimini e Vis Pesaro, un match che promette alta tensione.

Inaugurato il campo da gioco rimesso a nuovo - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Lo riporta ilnuovoterraglio.it

Lavori in ritardo al campo da calcio dello stadio di Mogliano, l'Union Pro dovrà saltare alcuni turni interni: il Comune chiede una penale all'impresa - MOGLIANO VENETO - Un mese di ritardo nei lavori di riqualificazione del campo da calcio dello stadio Arles Panisi a Mogliano Veneto, che tornerà fruibile solamente a fine ottobre. «Purtroppo la ... Lo riporta ilgazzettino.it

L'Union Pro riabbraccia il suo Arles Panisi: riqualificazione terminata. «Questo è un terreno di gioco da categorie superiori» - MOGLIANO (TREVISO) – Costretta a disputate l’intera stagione al Comunale di Preganziol a causa dei lavori di riqualificazione dello stadio ... all’Arles Panisi, lo storico campo da calcio ... Lo riporta ilgazzettino.it

rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui