Taglio del nastro per il campo con nuovo fondo in terra sintetica alla Borello Tennis Academy

Un nuovo capitolo per gli appassionati di tennis di Borello, con l'inaugurazione del campo dotato di un innovativo fondo in terra sintetica. Alla presenza del vice sindaco e assessore allo sport Christian Castorri, l’evento ha dato il via a un torneo ricco di entusiasmo e competizione. Un investimento nel talento e nello sport locale che promette grandi sfide e divertimento per tutta la comunità .

Novità per gli sportivi borellesi, alla presenza del vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Cesena Christian Castorri, è stato inaugurato sabato 7 giugno il campo con nuovo fondo in terra sintetica alla Borello Tennis Academy. Contestualmente al taglio del nastro, è iniziato il torneo.

