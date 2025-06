Taglio dei tassi BCE dati USA e scontro Trump-Musk | come reagisce il mercato?

L'ultima settimana ha visto un vortice di eventi che hanno scosso i mercati globali: dalla decisione della BCE di tagliare i tassi, ai robusti dati sul mercato del lavoro negli USA, fino allo scontro tra Trump ed Elon Musk. In un contesto così dinamico, capire come reagiscono i mercati tra USA ed Europa diventa essenziale. Fabio Tanevini analizza questi fattori chiave su LombardReport.com, offrendo una panoramica approfondita per orientarsi tra le incognite dell’economia internazionale. MERCOLEDÌ 11 GIUGNO...

Tra USA ed Europa. Tre eventi chiave hanno caratterizzato l’ultima settimana in ambito economico con riflessi sui mercati: il taglio dei tassi da parte della BCE, i dati USA sul mercato del lavoro e, per quanto riguarda la politica statunitense, lo scontro tra il presidente Donald Trump ed Elon Musk. Elementi che Fabio Tanevini prende in considerazione in un articolo su LombardReport.com nel valutare l’andamento del mercato. MERCOLEDĂŚ 11 GIUGNO FABIO TANEVINI IN DIRETTA, ISCRIVITI AL WEBINAR POLITICA MONETARIA, MERCATO DEL LAVORO USA E MUSK “La settimana – scrive Fabio Tanevini su LombardReport. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Taglio dei tassi BCE, dati USA e scontro Trump-Musk: come reagisce il mercato?

