Svolta nel giallo di Villa Pamphili | identificate donna e neonata morte sono madre e figlia

Un mistero avvolge ancora Villa Pamphili, dove sono stati trovati i corpi di una donna e di una neonata. Identificate come madre e figlia, le vittime erano conosciute nella zona e la loro scomparsa aveva giĂ allarmato la comunitĂ . La scoperta, avvenuta in zone diverse del parco, solleva inquietanti domande sulle circostanze di questa tragica perdita. La vicenda si dipana ora tra indagini e supposizioni, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Hanno un nome i due cadaveri trovati a Villa Pamphili a Roma. Sono state identificate la bimba e la donna trovate morte ieri pomeriggio nell’area del parco adiacente a via Leone XIII. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, le due erano conosciute in zona e una persona aveva segnalato la loro scomparsa. Dove sono stati trovati i due corpi, in zone differenti, non sono emerse tracce di trascinamento o tracce di veicoli che possano far pensare a qualcuno che ha abbandonato lì i due corpi. Madre e figlia morte in tempi diversi. La procura della Repubblica di Roma, ha disposto intanto un altro sopralluogo investigativo, a Villa Pamphili dove ieri pomeriggio, poco dopo le 16, sono stati ritrovati i cadaveri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Svolta nel giallo di Villa Pamphili: identificate donna e neonata morte, sono madre e figlia

In questa notizia si parla di: Villa Pamphili Identificate Donna

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Villa Pamphili, identificate neonata e donna morte: sono mamma e figlia. Si cerca un uomo - Svolta nel mistero che dal pomeriggio di sabato 7 giugno avvolge Villa Pamphili, il parco più grande della Capitale, dovesono stati trovati senza vita il corpo di una donna e quello di ... Scrive msn.com

Le vittime di Villa Pamphili sono madre e figlia dell'est Europa: si cerca un uomo - La donna sarebbe morta alcune ore prima della bambina ma è giallo ancora sulle cause: le ricerche sono estese a tutta la Capitale ... Secondo msn.com

“Identificate la donna e la bimba morte a villa Pamphili”: la loro scomparsa era stata segnalata - Verranno svolte martedì le autopsie sui corpi della donna e della bimba di sei mesi trovati ieri in Villa Pamphili a Roma. La Procura, che nelle prossime ore… Leggi ... Si legge su informazione.it