Sviluppo della montagna l' Uniud forma nuovi esperti

L’Università di Udine si distingue ancora una volta, formando i protagonisti del domani nel settore montano. I primi nove diplomati del master in “Innovazione dei sistemi agrosilvopastorali della montagna. Imprese e territori” sono pronti a rivoluzionare il paesaggio imprenditoriale alpino, contribuendo a sviluppare nuove opportunità e sostenibilità per le comunità montane. Sono la testimonianza concreta di come formazione e innovazione possano plasmare il futuro delle aree marginali.

