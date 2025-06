Svilar tema caldo il Milan prepara l’offerta? Saelemaekers possibile contropartita

Il mercato infiamma le trattative: il Milan si prepara a fare un'offerta concreta per Saelemaekers, con un possibile scambio come contropartita. Ma tra Trigoria e Milano, il tema caldo rimane Mile Svilar, con la Roma impegnata nei dialoghi per il rinnovo. Con le richieste elevate dell’entourage e l’incertezza sul futuro del portiere, i giallorossi sono già alla ricerca di soluzioni alternative per non perdere terreno nella corsa alle top players.

Passano i giorni ma il principale tema di discussione dalle parti di Trigoria continua ad avere un nome ed un cognome preciso: Mile Svilar. Per l’estremo difensore serbo continuano i contatti per il rinnovo del contratto, anche se per il momento non si è ancora trovato un accordo. Troppi i 4 milioni richiesti dall’entourage del giocatore, con la Roma che però rischia così di non arrivare alla fumata bianca e nel frattempo comincia a guardarsi intorno in vista di un possibile sostituto a causa dell’interesse di diversi club. Maignan verso il Chelsea. Oltre alla possibilità di un assalto dall’estero, il futuro di Svilar potrebbe essere ancora in Serie A anche in caso di addio alla Roma, ipotesi che si spera possa non concretizzarsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svilar tema caldo, il Milan prepara l’offerta? Saelemaekers possibile contropartita

In questa notizia si parla di: Svilar Tema Caldo Milan

Milan, se parte Maignan sale la candidatura di Svilar: possibile scambio con Saelemaekers - Il Milan guarda già al dopo Mike Maignan e il profilo che più piace alla dirigenza del club di via Aldo Rossi è quello di Mile Svilar, portiere della Roma protagonista. Da msn.com

Scambio col Milan e addio Svilar: l’ex Juve sfonda una porta aperta - Il valzer dei portieri in questo inizio estate (tarda primavera) è come il discorso degli allenatori: ci sono cambiamenti continui. Adesso il tema caldo riguarda Svilar, il suo possibile addio alla ... Lo riporta asromalive.it

Milan, c’è un nuovo candidato per il dopo Maignan - L’estate in casa Milan promette scintille. Il mercato è tema caldo, ogni reparto già oggi ... In questo contesto, il nome di Mile Svilar ha preso quota nelle ultime settimane. Lo riporta msn.com