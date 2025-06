Sveva Alviti si è sposata con Andrea Bruno | l’abito minimal-principesco per il sì

Sveva Alviti e Andrea Bruno hanno coronato il loro amore con un matrimonio da favola, caratterizzato da stile ed eleganza. L’abito minimal principesco scelto dall’attrice, con linee moderne e pulite, ha incantato tutti gli ospiti, regalando un’atmosfera di pura magia. Un sì che segna l’inizio di una nuova avventura, accompagnata da un look da sogno e da una storia d’amore destinata a durare nel tempo.

Una storia d’amore da favola, un incontro voluto dal destino e ora le nozze, in grande stile e con un abito principesco dalle linee moderne e pulite: stiamo parlando del matrimonio di Sveva Alviti, che è convolata a nozze con Andrea Bruno. L’attrice, che è stata una splendida Madrina della Mostra del Cinema di Venezia, è da sempre stata molto riservata: tutti i dettagli. Sveva Alviti, le nozze con Andrea Bruno e gli abiti da sogno. Sveva Alviti ha detto “sì”: dopo l’addio a Anthony Delon, con cui ha avuto una frequentazione durata fino al 2023 (lui le aveva anche chiesto di sposarlo), oggi il cuore dell’attrice non potrebbe essere più colmo d’amore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sveva Alviti si è sposata con Andrea Bruno: l’abito minimal-principesco per il “sì”

L'attrice Sveva Alviti e l'imprenditore Andrea Bruno hanno detto sì nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo. I festeggiamenti si sono poi spostati al Bulgari Hotel di Roma. Ecco le foto in esclusiva del matrimonio Partecipa alla discussione

