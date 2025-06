Sveglia Europa o l’Asia ci uccide

In un mondo sempre più globalizzato, la competitività richiede scelte coraggiose. Elvio Silvagni, patron di Valleverde, mette in luce le sfide di produzione tra Europa, Asia e Far East. Con un occhio al risparmio, si apre il dibattito su dazi e sostenibilità. Ma quali sono le vere conseguenze di questa corsa al risparmio? Continua a leggere per scoprirlo.

Il patron di Valleverde Elvio Silvagni: «Grazie ai risparmi su energia e manodopera, nel Far East produrre un paio di scarpe costa il 30-40% in meno. Servono i dazi o moriamo». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Sveglia Europa o l’Asia ci uccide»

