Superman | james gunn annuncia il completamento dell’editing finale

L’attesa cresce: James Gunn ha annunciato il completamento dell’editing finale e degli effetti visivi del nuovo film di Superman. Questo importante traguardo simbolizza un passo fondamentale verso l’uscita prevista per il 11 luglio 2025, alimentando l’entusiasmo dei fan e segnando una svolta decisiva nella produzione. L’annuncio di James Gunn suggella un percorso che promette di portare il supereroe più amato sul grande schermo in modo ancora più epico e coinvolgente.

completamento degli effetti visivi di superman: la fase finale annunciata da james gunn. La produzione del nuovo film dedicato a Superman si avvia verso il completamento, con James Gunn che ha annunciato ufficialmente la conclusione della fase di post-produzione. Questo importante traguardo riguarda gli effetti speciali e il montaggio complessivo, segnando un passo decisivo verso l'uscita prevista per il 11 luglio 2025. l'annuncio di james gunn sui social media. condivisione dell'ultimo effetto visivo. Attraverso un post su Instagram, James Gunn ha mostrato una foto che ritrae sé stesso insieme ad alcuni membri del cast sul set presso il Daily Planet, ambientazione iconica delle storie di Clark Kent.

