Superlega non finiscono le gioie in casa Sir | Palazzetti sarà lo scoutman della nazionale under 16

Superlega, emozioni senza fine in casa Sir: Luca Palazzetti, scoutman delle giovanili dei Block Devils, è stato convocato come responsabile della nazionale Under 16. Un altro traguardo prestigioso per il club del Presidente Gino Sirci, che si conferma fucina di giovani talenti. Il giovanissimo talento, 21 anni, rappresenta l’eccellenza del settore giovanile biancoblu, dimostrando che il futuro dello sport passa anche attraverso la passione e la dedizione dei nostri giovani.

Un altro traguardo prestigioso per il club del Presidente Gino Sirci che si conferma fucina di giovani talenti: Luca Palazzetti, scoutman delle giovanili dei Block Devils, è stato convocato a ricoprire questo delicato e importante ruolo nella nazionale Under 16! Il giovanissimo talento, 21 anni.

