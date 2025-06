Suonare i Paesaggi musicali della Palestina

Immergiti nell’affascinante viaggio attraverso i paesaggi musicali della Palestina, un’odissea sonora ricca di emozioni e tradizioni tramandate nel tempo. Dalla dolcezza di una ninna nanna pan-araba alle melodie coinvolgenti del Libano firmate dai fratelli Rahbani, con la voce inconfondibile di Fairouz, ogni nota racconta storie di speranza, resilienza e identità. Scopri come queste espressioni musicali plasmano l’anima di un popolo e ascolta il cuore pulsante di questa terra vibrante.

Una ninna nanna pan-araba, un canto tradizionale palestinese, l’accattivante 24 libanese disegnato dai fratelli Rahbani per la voce semidivina di Fairouz, quella sorta di inno nazionale dei bambini dei campi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Suonare i «Paesaggi musicali della Palestina»

