' Summer reading' c’è Morena Errani Pedriali con il suo romanzo ambientato a Gaza

Preparati a un’estate all’insegna della cultura e delle emozioni con la presentazione di "Il cielo sopra Gaza non ha colori" di Morena Errani Pedriali. Mercoledì 11, presso la biblioteca Peppino Impastato di Portomaggiore, potrai scoprire una storia intensa e coinvolgente ambientata a Gaza. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di parole, dialogando con l’autrice e arricchendo il tuo summer reading. Non mancare!

Mercoledì 11 la biblioteca Peppino Impastato di Portomaggiore ospita la presentazione del libro 'Il cielo sopra Gaza non ha colori', scritto da Morena Errani Pedriali. Dialoga con l'autrice Francesca De Luca. L'evento fa parte della rassegna 'Summer reading' promossa da Grisu 451. Due gemelle.

