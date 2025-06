Sulle tracce di una valigia sparita siamo finiti in un ' deposito' di merce rubata

In un angolo dimenticato della città, tra bivacchi e oggetti rubati, si cela un deposito clandestino al centro di un inquietante giro di furti. La nostra indagine ci ha condotti a pochi passi dalla vivace fiera e da un locale che anima le notti del weekend. È qui che la verità potrebbe emergere, dietro porte invisibili e ombre silenziose. Ed è proprio lì che continueremo a cercare…

Furti continui alle auto parcheggiate intorno a una palazzina dismessa teatro di bivacchi al cui interno si possono trovare borsette, biciclette e oggetti vari, probabilmente trafugati. Ci troviamo a due passi dalla fiera e vicinissimi a un locale che anima la strada la sera, nei weekend. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Sulle tracce di una valigia sparita siamo finiti in un 'deposito' di merce rubata

