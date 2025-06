‘Sulle strade della Leggenda’ al top Appassionati arrivati da tutta Italia

L’entusiasmo degli appassionati di motori e panorami indimenticabili, che hanno invaso le pittoresche strade del sud della Provincia di Siena, rendendo la sesta edizione di ‘Sulle strade della Leggenda’ un vero successo. Organizzata dal Club Legend Colli Senesi, questa manifestazione continua a confermarsi come il punto di riferimento per chi cerca emozioni forti e paesaggi mozzafiato. Lo scorso fine settimana è infatti andato in scena l’evento con grande entusiasmo e passione, lasciando un segno indelebile negli appassionati di tutta Italia.

La sesta edizione della manifestazione ‘Sulle strade della Leggenda’, organizzata dal Club Legend Colli Senesi, è stato ancora una volta un appuntamento che ha richiamato nei territori del sud della Provincia di Siena appassionati da tutta Italia per godersi un percorso tra i più famosi ed emozionanti per chi cerca strade per divertirsi alla guida e panorami mozzafiato. Lo scorso fine settimana è infatti andato in scena l’evento con grande partecipazione di curiosi, affezionati e semplici appassionati del genere. La tre giorni di gare ed eventi collaterali si è aperta nel pomeriggio di venerdì con l’inaugurazione a San Giovanni d’Asso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Sulle strade della Leggenda’ al top. Appassionati arrivati da tutta Italia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Strade Appassionati Leggenda Tutta

Cesano blindata per il Giro. Strade e scuole chiuse. Attesi 50mila appassionati - A una settimana dall’arrivo della tappa di Cesano Maderno del Giro d’Italia 2025, la città si prepara con grande entusiasmo e attenzione.

‘Sulle strade della Leggenda’ al top. Appassionati arrivati da tutta Italia - La sesta edizione della manifestazione ‘Sulle strade della Leggenda’, organizzata dal Club Legend Colli Senesi, è stato ancora una ... Si legge su lanazione.it

Strade extraurbane: tutte le regole da conoscere - Le strade extraurbane sono tutte quelle che si trovano al di fuori dei centri abitati e si dividono in principali e secondarie, in base alle loro caratteristiche tecniche e funzionali. Le strade ... Lo riporta msn.com

Il ritorno alla leggenda delle strade bianche - Nelle due corse in una settimana i partecipanti e gli appassionati riscoprono l’epica ... che si arrampicheranno per due domeniche di fila sulle strade sterrate e le salite della Rampichiana ... Come scrive lanazione.it

Il Re delle strade? - Tutta la verità sull'IVECO Turbostar