Sucic Inter scelto il numero di maglia | ecco quale sarà! Intanto il croato è atteso domani ad Appiano per il primo allenamento

Il futuro sbarca a Appiano: Petar Sucic, il primo acquisto della nuova stagione dell’Inter, sta per iniziare la sua avventura sotto la guida di Cristian Chivu. Dopo aver scelto il numero di maglia, il talentuoso croato si prepara ad affrontare il suo primo allenamento ufficiale. La sua presenza segna un passo importante nella rinascita nerazzurra, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire come si integrerà nel nuovo ciclo.

sotto la guida di Chivu. Petar Sucic, il primo dei due colpi messi a segno dai dirigenti del mercato Inter per la prossima stagione, è atteso domani ad Appiano Gentile per il primo allenamento sotto la guida di Cristian Chivu. Intanto la Gazzetta dello Sport svela quello che è il numero di maglia scelto dal centrocampista croato prelevato dai nerazzurri dalla Dinamo Zagabria. Il classe 2003 ha già scelto il numero di maglia: indosserà la 25 nella prossima stagione. L'Inter ha deciso di puntare con decisione sul talento proveniente dalla Dinamo Zagabria, investendo circa 14 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni.

