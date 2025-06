Studenti lodigiani chiudono l’anno con una gita sull’Adda

Gli studenti lodigiani chiudono l’anno scolastico in modo speciale, navigando sulle acque dell’Adda e creando ricordi indimenticabili. I giovani dell’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco di Lodi hanno celebrato la fine delle lezioni con una gita in battello, un'esperienza che ha unito divertimento, natura e scoperta. Un modo originale per salutare l’anno scolastico, che resterà impressa nei cuori di tutti i partecipanti. La traversata si è conclusa con entusiasmo e sorrisi condivisi.

La scuola finisce navigando sull’ Adda. Ieri mattina i giovani studenti dell’ Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco di Lodi hanno celebrato la conclusione dell’anno scolastico a Pizzighettone con una gita sull’Adda a bordo del battello “Capinera“ del Consorzio Navigare l’Adda. Una cinquantina tra alunni e accompagnatori, arrivati in treno a Pizzighettone, si sono imbarcati a Gera e hanno navigato sino a Formigara, attraversando il Parco Adda Sud. Il presidente del Consorzio, Carlo Pedrazzini, ha tenuto una lezione con aneddoti naturalistici, osservazioni ambientali e storie tra leggenda e realtà relative al fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studenti lodigiani chiudono l’anno con una gita sull’Adda

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Adda Studenti Anno Gita

Studenti lodigiani chiudono l’anno con una gita sull’Adda - La scuola finisce navigando sull’Adda. Ieri mattina i giovani studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco di ... Lo riporta ilgiorno.it

Gite scolastiche, addio per metà degli studenti: costi troppo alti e paura di incidenti - Uno studente su due, quest’anno, non andrà in gita. Il settore del turismo scolastico, bloccato per oltre due anni a causa del covid, avrebbe dovuto rimettersi in moto proprio in questa primavera. Secondo ilmessaggero.it

Crespi d’Adda, cresce il turismo industriale: in un anno 33mila visitatori - Nell’anno appena trascorso ... sempre numerose a Crespi d’Adda. Il sito di turismo industriale è un luogo di grande interesse anche per gli studenti che qui trovano la materializzazione ... Riporta bergamonews.it

I prof in gita #shorts #ironia #prof #scuola #studenti #gita #profingita