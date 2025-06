Studenti e famiglie scrivono al ministro | Non trasferite il prof Michele Fiore Competente ed entusiasta chiediamo che resti qui

Un gesto di solidarietà e passione educativa scaturisce dalle voci di studenti e famiglie che, uniti, chiedono al ministro Valditara di mantenere il professor Michele Fiore nella scuola di Boffalora Sopra Ticino. Con una lettera aperta e una raccolta firme, dimostrano quanto un insegnante competente ed entusiasta possa fare la differenza. La loro richiesta nasce dalla consapevolezza che i legami tra docente e studenti sono il cuore di un’istruzione di qualità.

Boffalora Sopra il Ticino (Milano) – Una lettera al ministro Valditara con tanto di raccolta firme per trattenere il professor Michele Fiore. I genitori dei ragazzi delle classi seconde delle medie di Boffalora Sopra Ticino, che fanno capo a Comprensivo De Amicis di Marcallo con Casone, in provincia di Milano, hanno deciso di muoversi per blindare lo stimato docente. Troppo forte il legame tra il professore e i suoi giovani studenti per lasciarlo andare senza combattere. “Il 29 maggio noi genitori, durante l’ultima assemblea di classe, abbiamo appreso dal professore la notizia che dal prossimo anno scolastico i nostri ragazzi perderanno la loro guida, il loro magister perché, risultando vincitore del Concorso Ordinario Pnrr, è stato nominato di ruolo e assegnato alla provincia di Varese nonostante occupasse una cattedra accantonata sulla provincia di Milano proprio per il medesimo concorso”, si legge nella lettera stilata dai genitori delle scuole assegnate a l professor Michele Fiore e inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e alla segreteria del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it