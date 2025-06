Strutture a prova di alluvione L’idea di Poggianti e Chiavacci

Immaginate spazi pubblici che resistono alle alluvioni, grazie a strutture innovative come poggianti e chiavacci: un passo avanti verso città più sicure e resilienti. Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli ha proposto questa idea rivoluzionaria, ispirata da esperienze europee di successo, per proteggere parchi giochi, impianti sportivi e aree pubbliche dagli eventi meteorologici estremi. È questa la strada per un futuro urbano più forte e sostenibile.

Parchi giochi e impianti sportivi resilienti alle alluvioni. È questa la proposta presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli, che ha depositato in Consiglio Comunale una mozione per avviare un progetto innovativo: aree pubbliche sicure, accessibili e capaci di resistere agli eventi meteo estremi. Un’idea che prende spunto da esperienze già realizzate in città come Amburgo, Rotterdam, Ferrara e Ravenna, dove l’urbanistica si è fatta alleata della resilienza climatica. "È un progetto concreto, finanziabile e necessario per il futuro della città", ha spiegato il capogruppo di CentrDestra per Empoli, Andrea Poggianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strutture a prova di alluvione. L’idea di Poggianti e Chiavacci

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Idea Strutture Prova Alluvione

Strutture a prova di alluvione. L’idea di Poggianti e Chiavacci - Parchi giochi e impianti sportivi resilienti alle alluvioni. È questa la proposta presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli, ... Come scrive lanazione.it

La teoria della mega-alluvione in Sicilia, trovate le prove - La loro forma allineata e le depressioni tra un rilievo e l’altro ricordavano strutture simili trovate nello ... La conferma della teoria della mega-alluvione nel Mediterraneo supporta l’idea ... tecnologia.libero.it scrive

Cosa fare per rendere le città a prova di alluvioni - Quando si parla di proteggere una città dalle alluvioni non ci sono soluzioni semplici. In generale si parla spesso di opere strutturali, come le dighe e le casse di espansione, ma sono molto ... Scrive ilpost.it

Lugo, una settimana dopo: camminata lungo le strade invase di mobili da smaltire