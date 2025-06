Stroncato da un malore mentre è al lavoro | Antonio muore a 38 anni

Una tragedia improvvisa scuote una comunità: Antonio D’Avella, giovane operaio di 38 anni, perde la vita a causa di un malore mentre era al lavoro per l’installazione della fibra ottica a Castel Volturno. Marito e padre devoto, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra amici e famiglia. La vicenda ci ricorda l’importanza della sicurezza sul lavoro e ci invita a riflettere sulla fragilità della vita, anche nei momenti più quotidiani.

Un operaio di 38 anni è morto a causa di un malore mentre stava effettuando lavori per l’installazione della fibra ottica a Castel Volturno. La vittima è Antonio D’Avella, giovane marito e papà residente ad Avella, in provincia di Avellino. Stando a quanto ricostruito, l’uomo, mentre si. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Stroncato da un malore mentre è al lavoro: Antonio muore a 38 anni

In questa notizia si parla di: Malore Antonio Anni Stroncato

Klaus Davi ricoverato dopo un malore improvviso, stava registrando un servizio in Calabria sull’omicidio di Antonio Bellocco - Il giornalista Klaus Davi è stato ricoverato dopo un malore improvviso mentre stava registrando un servizio in Calabria sull’omicidio di Antonio Bellocco.

Morto Antonio D'Avella, l'operaio stroncato da malore: lascia una bambina - La comunità di Avella, centro della provincia di Avellino, piange il giovane papà Antonio D'Avella. Secondo una prima ricostruzione, ... Riporta msn.com

Muore sul lavoro a 38 anni, la tragedia di Antonio: lascia moglie e bimba - Avella in lutto per la morte di Antonio D'Avella Avella. Avella in lutto per la morte di Antonio D'Avella, giovane marito e padre stroncato da un malore, venerdì mattina 6 giugno 2025, sul lavoro. L'u ... Scrive msn.com

Antonio Salerno muore a 23 anni stroncato da malore dopo una partita di calcetto - La vittima è un giovane di 23 anni, Antonio Salerno di Pontelagoscuro ... Se non che, poco dopo un centinaio di metri, Antonio si accascia e accusa un malore e il fratello chiama subito il ... Da ilrestodelcarlino.it