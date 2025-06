Stretta sulla movida e controlli contro lo spaccio | Ponza ai raggi x

Ponza si prepara a vivere un'estate più sicura: nelle serate di venerdì 6 e sabato 7 giugno, i carabinieri hanno intensificato i controlli contro la movida e lo spaccio. L’isola, sottoposta a rigorosi controlli durante le ore serali e notturne, si impegna a garantire il divertimento responsabile e la sicurezza di tutti. Un passo importante verso un’estate all’insegna del relax e della tranquillità, senza compromessi sulla legalità.

Nelle serate di venerdì 6 e sabato 7 giugno i carabinieri della stazione e del gruppo forestale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo a Ponza. L'isola è stata passata al setaccio, durante la fascia serale e notturna, con particolare riguardo alla fascia costiera e alle zone.

