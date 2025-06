Straniero semina il panico al parco dei bimbi | orrore a Milano

Un tranquillo pomeriggio in un popolare parco di Milano si è trasformato in un incubo quando un uomo, visibilmente fuori controllo, ha seminato il panico tra i bimbi e i genitori presenti. La scena di degrado e violenza ha lasciato tutti increduli, con le forze dell’ordine intervenute prontamente per mettere fine alla follia. Questo episodio scuote nuovamente le nostre sicurezze e ci invita a riflettere sulla crescente emergenza sociale.

Un giovedì pomeriggio da incubo in uno dei giardinetti più frequentati di Milano, a due passi dalla Stazione Centrale. Un parco giochi per bambini trasformato in teatro di follia urbana, degrado e violenza. Qui, davanti agli occhi increduli di famiglie e passanti, un cittadino marocchino di 23 anni ha prima aggredito una ragazza italiana di 19 anni e poi si è spogliato, completamente nudo, urlando e agitandosi senza alcun freno. La Polizia di Stato lo ha arrestato per atti osceni in luogo pubblico. Ma è l’ennesimo episodio di una deriva che ormai non stupisce più nessuno. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, nei giardini di piazza Luigi di Savoia, accanto alla Stazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Straniero semina il panico al parco dei bimbi: orrore a Milano

