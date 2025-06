Strada chiusa col permesso del Comune maxi tavolata con 100 persone | Per qualche ora siamo stati il centro del mondo

quella strada e ci scambiamo un sorriso distratto? Quel giorno, invece, abbiamo avuto l'opportunità di condividere un momento speciale, trasformando la nostra via in un grande tavolo di comunità. La maxi-tavolata ha unito residenti, amici e curiosi in un abbraccio collettivo, riscoprendo il valore della socialità e della convivialità. Una iniziativa che ha riacceso lo spirito di comunità: perché, a volte, basta davvero poco per sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Una iniziativa davvero curiosa, si potrebbe definiere "d'altri tempi" quella messa in piedi da un gruppo di residenti di via Giuseppe Siboni a Forlì: una maxi-tavolata conviviale con la strada che è stata chiusa al traffico con autorizzazione del Comune. "Quante volte incrociamo qualcuno per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Strada chiusa col permesso del Comune, maxi tavolata con 100 persone: "Per qualche ora siamo stati il centro del mondo"

