Storia in Rete rilancia il suo progetto culturale tra carta digitale e resistenza al politicamente corretto

Storia in Rete rilancia il suo progetto culturale tra carta, digitale e resistenza al politicamente corretto. Dopo una ‚Äútraversata nel deserto‚ÄĚ di due anni senza pubblicazioni, la rivista fondata da Fabio Andriola torna a risplendere con un nuovo impulso, mantenendo vivo il dialogo storico e culturale. Culminato in una rinascita che unisce tradizione e innovazione, il progetto si propone di continuare a raccontare il passato per illuminare il presente e costruire un futuro pi√Ļ consapevole.

√ą stata una ‚Äútraversata nel deserto‚ÄĚ. Due anni di sospensione delle pubblicazioni, durante i quali ‚Äú Storia in Rete ‚Äú, la rivista fondata e diretta da Fabio Andriola nel 2005, ha lasciato una scia di rimpianto e di ‚Äú quando tornate? ‚ÄĚ da parte dei lettori, rimasti orfani in edicola dopo quasi 18 anni di presenza ininterrotta. Ma se la rivista √® stata ‚Äúcongelata‚ÄĚ, il sito √® rimasto attivo e, nel frattempo, √® maturato un nuovo progetto. Culminato con il ritorno, finalmente, in edicola con un numero semi-monografico dedicato, fin dalla copertina, alla storia della sovranit√† (per lo pi√Ļ negata) del nostro Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it ¬© Secoloditalia.it - ‚ÄúStoria in Rete‚ÄĚ rilancia il suo progetto culturale tra carta, digitale e resistenza al politicamente corretto

