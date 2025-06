Stop sosta selvaggia Gli scooter all’Alberghiero passando per il ‘cunicolo’

Pesaro si prepara a dire basta alla sosta selvaggia degli scooter, un problema che da tempo crea disagio e confusione nel traffico cittadino. L’amministrazione comunale ha annunciato una soluzione concreta, con l'apertura di un'area dedicata presso l’istituto Santa Marta. A partire dal weekend del 14 e 15 giugno, i motociclisti potranno parcheggiare in modo sicuro e ordinato, migliorando la qualità della vita urbana e riducendo i rischi. È un passo importante per una città più ordinata e rispettosa delle regole.

Pesaro, 8 giugno 2025 – Stop alla sosta selvaggia dei motorini in viale Trieste (lato Fano). L’amministrazione comunale annuncia una soluzione al problema dei parcheggi, che però sembra dividere gli utenti, almeno stando ai primi commenti. “A partire da sabato 14 e domenica 15 giugno – spiegano il sindaco Biancani e l’assessora Sara Mengucci – sarà aperto agli scooter l’area dell’istituto Santa Marta, raggiungibile direttamente, da viale Trieste, tramite il vecchio sottopasso, che dal prossimo weekend potrà essere percorso (solo a senso unico dal mare verso la Nazionale) esclusivamente dai motorini”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Stop sosta selvaggia”. Gli scooter all’Alberghiero, passando per il ‘cunicolo’

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Stop Sosta Selvaggia Scooter

Cantieri a Carrara, stop al pagamento della sosta in centro - Il Comune di Carrara annuncia un'importante misura a favore di residenti, commercianti e visitatori: dal 3 giugno, il pagamento della sosta nel centro storico sarà sospeso.

Pesaro, stop alla sosta selvaggia in viale Trieste (lato Fano). Biancani e Mengucci: «Dal 14 giugno l'area del Santa Marta aperta agli scooter» - PESARO - Stop alla sosta selvaggia dei motorini in viale Trieste (lato Fano). Il sindaco Andrea Biancani e l'assessora alla ... Secondo msn.com

Stretta al Percorso verde: "Stop alla sosta selvaggia. E più controlli dei vigili" - L’assessore Vossi annuncia il rinnovo della segnaletica "che sta lì da anni". E aggiunge che sarà rivisto il regolamento per l’accesso delle biciclette. Secondo msn.com

Moto in sosta selvaggia. Parco del mare invaso - Siamo purtroppo alle solite. Con il lungomare invaso dal parcheggio selvaggio di moto e scooter. Con le auto parcheggiate un po’ ovunque a Marina centro, in barba ai divieti. La situazione non è una n ... Si legge su msn.com

Milano, arriva lo Street control contro la sosta selvaggia: Ecco come funziona