Sempre più spesso, il caro spiaggia mette a dura prova le nostre tasche. Con rincari medi del 6% rispetto all’estate scorsa, gli stabilimenti balneari toscani si distinguono, rendendo essenziale adottare nuove strategie e app per risparmiare. In un contesto nazionale di +2,3%, la Toscana si conferma una delle regioni più colpite, ma con gli strumenti giusti possiamo ancora godersi il mare senza svuotare il portafoglio. Ecco come fare.

Rincari medi del 6% rispetto all’estate scorsa: lo segnala Federconsumatori Toscana. Gli aumenti riguardano i principali servizi offerti dagli stabilimenti balneari. Nel monitoraggio annuale dell’osservatorio nazionale Federconsumatori, realizzato con la Fondazione Isscon, a livello nazionale l’incremento medio dei prezzi si attesta a +2,3%. Ma in Toscana, spiega la presidente regionale di Federconsumatori, Laura Grandi, i rincari sono più marcati, come in Sicilia, che guida la classifica nazionale con +6% su base annua. "Gli aumenti più significativi – sottolinea – si registrano soprattutto in Versilia". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stessa spiaggia, ma quanto mi costi. Nuove strategie e app per risparmiare

