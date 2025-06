Sterpaglie in fiamme sulla Tangenziale a Salerno | paura tra gli automobilisti

Un incendio improvviso lungo la Tangenziale di Salerno ha scatenato il panico tra gli automobilisti, mentre sterpaglie e rifiuti prendevano fuoco nella vegetazione che costeggia la carreggiata. Probabilmente causato da una sigaretta abbandonata, l’evento ha messo in allerta le autorità e ha ricordato quanto siano pericolosi gesti irresponsabili alla guida. La sicurezza stradale è un impegno di tutti: agiamo con consapevolezza per proteggere noi stessi e l’ambiente.

Paura, nella tarda mattinata di oggi, lungo la Tangenziale di Salerno (lato Nord) dov’è divampato un incendio nella vegetazione che costeggia la carreggiata. In fiamme rifiuti e sterpaglie. A causare il rogo, probabilmente, qualche sigaretta lanciata dal finestrino da automobilisti di passaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sterpaglie in fiamme sulla Tangenziale a Salerno: paura tra gli automobilisti

In questa notizia si parla di: Sterpaglie Fiamme Tangenziale Salerno

Fiamme in tutto il Salento: bruciano sterpaglie e canneti, tre roghi distruggono sette auto - Notte di terrore nel Salento, con incendi che hanno avvolto sterpaglie e canneti, causando gravi danni.

Salerno, fiamme in tangenziale: disagi e rallentamenti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Da msn.com

Incendio in tangenziale, a fuoco rifiuti e sterpaglie - Un incendio si è sviluppato in mattinata lungo la tangenziale di Salerno in direzione nord. Le fiamme sono divampate a ridosso della sede stradale al di là del guardrail. A Prendere fuoco, a causa del ... Si legge su telecolore.it

Salerno, fiamme alla discarica abusiva di Giovi: vigili del fuoco salvano le abitazioni - Ancora fiamme a Giovi. Alle 12:30 i Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti per ... i caschi rossi hanno bonificato le sterpaglie e i rifiuti presenti sul terreno. Da ilmattino.it