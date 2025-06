Stefano De Martino Mano Nella Mano Con Lei | Il Video Che Fa Impazzire Il Web!

Stefano De Martino, il volto noto della tv italiana, ha catturato l’attenzione di tutti con un video che sta facendo impazzire il web. Beccato mano nella mano con la bellissima Gilda Ambrosio al concerto di Milano, i fan si interrogano: ritorno di fiamma o semplice amicizia? La serata, tra musica e gossip, ha acceso le speranze e le curiosità di molti. Cosa ci riserverà questa intrigante vicenda?

Il conduttore Stefano De Martino beccato al concerto con la famosissima e bellissima star. I fan si scatenano: ritorno di fiamma o solo amicizia? Cosa bolle in pentola tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio? Una semplice amicizia o qualcosa di più? L'ultima serata a Milano ha acceso il gossip come una miccia pronta a esplodere. Dua Lipa infiamma il palco davanti a 70.000 fan, ma tra le luci e la musica, c'è chi ruba la scena. Stefano De Martino, in versione spettatore vip, non passa inosservato. Non tanto per la sua presenza, quanto per la compagnia. Al suo fianco, Gilda Ambrosio, splendida e riconoscibilissima, passeggia mano nella mano con l'ex ballerino.