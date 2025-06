Stefano De Martino insieme a Gilda Ambrosio dopo Nasti e Tronelli | caccia alla fidanzata è il nuovo gioco dell’estate

L’estate si infuoca con le ultime news sulla vita sentimentale di Stefano De Martino, pronto a sorprendere ancora. Dopo i gossip con Angela Nasti e Caroline Tronelli, il conduttore si mostra in compagnia di Gilda Ambrosio, alimentando le voci e la curiosità dei loro fan. Tra paparazzi e indiscrezioni, sembra che Stefano si diverta a giocare al gatto col topo, lasciando tutti con il fiato sospeso. La caccia alla fidanzata è ormai diventato il vero tormentone dell’estate. Continua a leggere.

Altro weekend, altra paparazzata per Stefano De Martino. Il conduttore dopo i gossip con Angela Nasti e Caroline Tronelli, è stato fotografato di nuovo ieri sera mano nella mano con Gilda Ambrosio al concerto di Dua Lipa. Mentre si definisce single, la sua agenda pullula di donne. È caccia alla fidanzata e lui sembra si diverti a depistare. Il nuovo gioco dell'estate è servito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Stefano Martino Gilda Ambrosio

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

Stefano De Martino, vacanza e concerto di Mahmood con la ex Gilda Ambrosio (che fine ha fatto Angela Nasti?) Partecipa alla discussione

Stefano De Martino insieme a Gilda Ambrosio dopo Nasti e Tronelli: caccia alla fidanzata, è il nuovo gioco dell’estate - Altro weekend, altra paparazzata per Stefano De Martino. Il conduttore dopo i gossip con Angela Nasti e Caroline Tronelli, è stato fotografato di nuovo ... Come scrive fanpage.it

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: un’amicizia che continua a far discutere dopo il concerto di Dua Lipa - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio avvistati insieme al concerto di Dua Lipa a Milano, riaccendono le speculazioni su un possibile legame romantico, mentre entrambi mantengono il riserbo sulla loro r ... Si legge su ecodelcinema.com

Stefano de Martino avvistato con Gilda Ambrosio: “Erano mano nella mano” - Stefano e Gilda sarebbero stati visti al concerto di Dua Lipa tra sorrisi e confidenze: un’amicizia speciale che continua a far parlare ... Da dilei.it