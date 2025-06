Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme? | VIDEO

Il gossip è imbattibile: Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, due volti molto amati, hanno riacceso le speranze dei fan mostrandosi insieme al concerto di Dua Lipa a Milano. La loro affinità davanti a oltre 70.000 spettatori ha suscitato entusiasmo e curiosità. Ma sarà davvero amore tra i due? Scopriamolo nel video esclusivo che svela ogni dettaglio sulla presunta relazione.

I due volti noti riaccendono i riflettori sulla loro presunta relazione, mostrandosi affiatati al concerto di Dua Lipa a Milano davanti a oltre 70mila spettatori

In questa notizia si parla di: Stefano Martino Gilda Ambrosio

