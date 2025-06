Stefano De Martino cuore in corsa | spunta Gilda Ambrosio dopo Nasti e Tronelli

Stefano De Martino, cuore in corsa tra emozioni e new entry, si trova ora a condividere momenti speciali con Gilda Ambrosio, dopo le voci di Nasti e Tronelli. Il conduttore di Affari Tuoi si conferma protagonista di un’estate sentimentale intensa e ricca di sorprese, alimentando l’interesse dei fan quanto mai vibrante. Continua a seguire i suoi passi per scoprire cosa riserva il suo cuore in questa stagione di passione e scoperta.

Il conduttore di Affari Tuoi è stato nuovamente beccato con un volto noto: un'estate sentimentale particolarmente movimentata.

