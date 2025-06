Stefano de Martino avvistato con Gilda Ambrosio | Erano mano nella mano

Ancora una volta, il gossip infiamma le cronache mondane: Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati avvistati mano nella mano a un concerto milanese. Tra sospetti e smentite, il loro legame sembra sfidare ogni etichetta, incarnando un rapporto fatto di complicitĂ e libertĂ . Ma cosa si nasconde davvero dietro questa connessione? La risposta sta nel mistero che avvolge ogni loro incontro.

Ci risiamo, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sarebbero stati pizzicati di nuovo insieme a un concerto a Milano. Nessuna foto ufficiale che li ritragga fianco a fianco, ma qualcosa sarebbe bastato per riaccendere la miccia del gossip. C’è chi li chiamerebbe “situationship” chi preferisce parlare di affinitĂ elettive. Quello tra Stefano e Gilda sembra il classico legame che sfugge alle definizioni, fatto di presenza costante e libertĂ assoluta. Nessun obbligo, solo momenti da condividere quando si ha voglia. Una dinamica che ormai è quasi un marchio di fabbrica, almeno per chi (come loro) vive tra moda, tv e jet set. 🔗 Leggi su Dilei.it