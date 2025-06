Stefano De Martino al concerto di Dua Lipa con la ex fidanzata famosa | il video dei passanti

Presenza sorprendente, accompagnato dall’ex fidanzata famosa, creando un’atmosfera di gossip e curiosità tra i fan. Il video dei passanti immortala un momento che ha fatto il giro dei social, alimentando le voci e l’interesse su questa insolita compagnia al concerto di Dua Lipa, la regina del pop. Un’immagine che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, dimostrando quanto l’evento sia stato ricco di sorprese e emozioni.

C'erano oltre 70.000 persone ieri sera a vedere Dua Lipa. La regina indiscussa del pop si è esibita a Milano in una serata indimenticabile. Tra il pubblico ha anche uno spettatore d'eccezione: Stefano De Martino, che però non si è presentato solo. Ad attirare l'attenzione è stata infatti la sua. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Stefano De Martino al concerto di Dua Lipa (con la ex fidanzata famosa): il video dei passanti

In questa notizia si parla di: Stefano Martino Lipa Concerto

