Stati Uniti e Israele | stop alle operazioni Unifil nel Libano meridionale

Un nuovo capitolo si apre nel complesso scenario mediorientale, con Stati Uniti e Israele che concordano sulla sospensione delle operazioni dell’UNIFIL nel Libano meridionale. Questa decisione, annunciata dai principali quotidiani israeliani e americani, segna una svolta significativa nelle dinamiche di stabilità regionale. La questione ora si sposta al voto sul rinnovo del mandato: quale sarà il futuro della pace in questa area strategica?

Gli Stati Uniti e Israele avrebbero concordato che la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) debba cessare le sue operazioni nel Libano meridionale: lo affermano il Jerusalem Post e Israel Hayom, che citano non meglio precisate fonti. L'amministrazione americana ha deciso di non rinnovare il mandato dell'Unifil e, a quanto pare, Israele "non ha cercato di convincerli del contrario", scrive il Jp. Ora il voto sul mandato è demandato entro pochi mesi al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, dove gli Usa hanno diritto di veto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net