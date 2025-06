Startup ternana presenta ‘My Info In Case of Emergency’ | Un bracciale per la sicurezza dei bambini

Scopri il nuovo bracciale ‘My Info In Case of Emergency’, l’innovativa soluzione ideata da una startup ternana per garantire la sicurezza dei bambini. Durante le recite di fine anno scolastico ad Arrone, il Sindaco Fabio Di Gioia e William Petrelli hanno presentato questa iniziativa, illustrando come un semplice dispositivo possa fare la differenza in situazioni di emergenza. La sicurezza dei più piccoli ora è a portata di mano, perché ogni bambino merita protezione e tranquillità.

