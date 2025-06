Startè omaggia l’arte di Cozzani | La nostra cartella con la sua opera

Startè omaggia l'arte di Cozzani con la sua esclusiva cartella, arricchita dall'opera di questo straordinario artista. Un omaggio che si inserisce in un percorso ricco di collaborazioni illustri, tra cui Francesco Vaccarone, Pietro Bellani, Giuliano Tomaino, Giovanni Frangi e Arianna Ellero. Dopo anni di successi e progetti condivisi, l’associazione rinnova il suo impegno nel promuovere l’arte, offrendo ai soci sostenitori un pezzo di storia e creatività che continuerà a ispirare e sorprendere.

Francesco Vaccarone, Pietro Bellani, Giuliano Tomaino, Giovanni Frangi e Arianna Ellero. Dopo quelle che negli anni passati sono state realizzate da questi artisti, anche quest’anno l’associazione culturale Startè ha realizzato per i propri soci sostenitori una cartella contenente un’opera di un artista con cui è nata una proficua collaborazione che, nel corso del tempo, ha portato alla realizzazione di mostre ed eventi in Italia e nel mondo. Il 2025, quindi, vedrà protagonista Carlo Alberto Cozzani, in un connubio artistico che, il prossimo 18 ottobre, porterà pure all’inaugurazione di una mostra personale, dal titolo ‘Impressioni d’Autunno’, al Gu Yuan Art Museum di Zhuhai in Cina, curata proprio da Paolo Asti, presidente di Startè. 🔗 Leggi su Lanazione.it