Star Wars svela il mistero della battaglia in L'Ascesa di Skywalker, cambiando radicalmente l'opinione dei fan. Con dettagli esclusivi e approfondimenti, il mondo di Star Wars si arricchisce di nuove prospettive sui momenti più cruciali della saga.

Il mondo di Star Wars continua ad arricchirsi di dettagli e approfondimenti, offrendo ai fan nuove prospettive sui momenti chiave della saga. In particolare, l’ultima uscita della serie Marvel dedicata a Star Wars: The Rise of Skywalker ha portato alla luce una scena fondamentale che chiarisce un importante vuoto narrativo, contribuendo a valorizzare il ruolo di alcuni personaggi e a migliorare la comprensione degli eventi finali del film. lando calrissian e il suo contributo nel risveglio della resistenza. la rivisitazione del messaggio di lando. Attraverso le pagine dell’ultimo numero dell’adattamento a fumetti, viene finalmente svelato come Lando Calrissian abbia inviato un messaggio trasmesso in tutto l’universo, prima dello scontro decisivo su Exegol. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Star Wars svela il mistero della battaglia in L’ascesa di Skywalker: cambierà l’opinione dei fan?

