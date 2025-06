Star TreK | Strange New Worlds 3 | nuovo trailer episodi e character poster

Preparati a un viaggio cosmico senza precedenti: è appena stato rilasciato il nuovo trailer della terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, la serie che ci porta ancora una volta a bordo dell'iconica USS Enterprise NCC 1701 sotto il comando del Capitano Pike. Con personaggi mozzafiato e avventure che sfidano l’immaginazione, questa stagione promette di sconvolgere i nostri confini, portandoci dove nessun uomo è mai giunto prima. Non perdere l’appuntamento con il destino dello spazio…

Da pochissimo è online il nuovo trailer della terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, la serie che vede la mitica USS Enerprise NCC 1701, con al comando il Capitano Cristopher Pike, solcare lo spazio alla ricerca di strani nuovi mondi. fino ad arrivare dove nessun uomo è mai giunto prima. Nella terza stagione, il Capitano Pike e il suo equipaggio dovranno affrontare la conclusione del tormentato incontro della seconda stagione con i Gorn. Ma nuove vite e civiltà li attendono, incluso un cattivo che metterà alla prova il coraggio e la determinazione dei nostri personaggi. Un'entusiasmante svolta del classico Star Trek, la terza stagione porta personaggi nuovi e amati a nuove vette e si tuffa in emozionanti avventure di fede, dovere, romanticismo, commedia e mistero, con generi diversi mai visti prima in nessun altro Star Trek.

