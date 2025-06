Stampa a fiori e blu | l’abbinamento colore stampa da provare ora

Stampa a fiori e blu: l’abbinamento colore da provare ora, capace di rivoluzionare il vostro stile. Le stampe che attraversano le stagioni senza perdere smalto assumono un nuovo ruolo, rivelando tutto il loro potenziale sotto una luce diversa. La blusa a fiori dalla primavera estate 2025 si fa protagonista di un’estetica più matura e incisiva, dimostrando che rosa e blu sono i nuovi protagonisti di un guardaroba versatile e raffinato. Le maison ne riscrivono la grammatica, lasciando spazio all’innovazione.

Ci sono stampe che attraversano le stagioni senza perdere smalto. Ma è solo quando tornano in scena sotto una luce diversa che rivelano tutto il loro potenziale. Così accade alla blusa a fiori della primavera estate 2025: non più vezzose comparse del guardaroba, ma elementi centrali di un'estetica nuova, più matura, più incisiva. Rosa e blu, e l'armadio di mezza stagione torna al centro del guardaroba. Le maison ne riscrivono la grammatica, sottraendo leggerezza e aggiungendo tensione. E tra tutte, Prada ne firma una delle interpretazioni più affilate. Il look Prada: fiori rosa e blu notte, tra rigore e leggerezza.

