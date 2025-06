Staff Inter di Chivu | queste le 7 figure quasi certe tra cui 5 ex – Sky

L’Inter di Cristian Chivu si appresta a scrivere un nuovo capitolo, con uno staff che inizia a delinearsi. Tra conferme e incognite, sette figure sembrano quasi certe, cinque delle quali vestiranno i colori nerazzurri. Due sono già presenti sotto la guida di Inzaghi, mentre il futuro tecnico rumeno si prepara a compiere i primi passi ufficiali. La rivoluzione Inter è alle porte: scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa trasformazione.

Lo staff dell’Inter di Chivu inizia a prendere forma. Tra conferme e possibili modifiche, già sette figure potrebbero dirsi quasi certe. Cinque di queste rientreranno in nerazzurro. Due già presenti sotto Inzaghi. IN VIA DI DEFINIZIONE – Piano piano prende forma l’Inter di Cristian Chivu. Domani il tecnico rumeno rescinderà dal Parma e poi verrà annunciato dall’Inter come suo nuovo primo allenatore al posto di Simone Inzaghi. Chivu ha già firmato un contratto di due anni e già domani dovrebbe recarsi ad Appiano Gentile per ritrovare l’ambiente, conoscere i primi giocatori e cominciare i primi lavori sotto la sua gestione. 🔗 Leggi su Inter-news.it