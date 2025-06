Staff Chivu Inter | novità dopo l’arrivo del nuovo tecnico Ci sarà anche un ex Juventus con lui in nerazzurro tutti i nomi

L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter segna un nuovo capitolo per il club nerazzurro. Dopo settimane di attesa, la nuova avventura prende forma con uno staff di alto livello, tra cui un ex Juventus che si prepara a scrivere il suo nome nella storia interista. Scopriamo tutti i nomi e le novità che daranno energia e competenza alla squadra milanese. È solo l’inizio di una stagione ricca di sorprese e sfide entusiasmanti.

Staff Chivu Inter: ci sarà anche un ex Juventus con lui in nerazzurro, tutti i nomi di chi farà parte dell'avventura a Milano. Domani prenderà il via l'avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell' Inter e in queste ore i nerazzurri hanno stabilito quello che sarà lo staff che accompagnerà l'allenatore romeno a Milano. Gazzetta.it svela che il suo vice sarà Giovanni Martusciello, allenatore d'esperienza con un passato alla Juve, alla Lazio ma anche in nerazzurro ai tempi di Spalletti. CHIVU INTER – « Oggi è stato completato lo staff del 44enne allenatore romeno: lo accompagnerà da subito alla Pinetina e mercoledì partirà destinazione California per il Mondiale.