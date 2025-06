Squeo-Opetaia oggi Mondiale boxe pesi cruiser 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, sulla scena mondiale della boxe dei pesi cruiser, si accendono i riflettori su un duello epico a Gold Coast, in Australia. Jai Opetaia, il campione ambizioso, mira a conquistare tutte le cinture del suo peso, ma un italiano determinato, Claudio Squeo di Molfetta, si prepara a scrivere la sua storia. Una sfida ardua, ma che promette emozioni indimenticabili: scopri orari, tv e streaming di questa battaglia imperdibile.

C’è in palio il titolo mondiale dei pesi cruiser quest’oggi a Gold Coast, in Australia. E c’è anche Jai Opetaia, l’uomo che vuole fare di tutte le cinture della categoria un sol boccone prima o poi. Nel prima, però, un italiano proverà a impedirglielo: Claudio Squeo. Una missione difficilissima, quella del trentaquattrenne nato a Terlizzi, ma che ha in Molfetta la città nella quale ha realmente tutto, e che lo tiferà senza riserve in quella che è una giornata storica. Il sogno è quello di ribaltare un destino che pare già scritto secondo molti, ma le notti (che poi qui sono i pomeriggi) di boxe concedono spazio a qualsiasi opzione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Squeo-Opetaia oggi, Mondiale boxe pesi cruiser 2025: orario, tv, programma, streaming

