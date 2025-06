Sposa incontra il bambino che ha ricevuto il cuore di suo figlio e ascolta il battito in chiesa | Commovente

Un momento di incredibile emozione e speranza: in una chiesa della Georgia, una sposa incontra il bambino che ha ricevuto il cuore del suo amato figlio scomparso. Prima di percorrere la navata, ascolta il battito che le ricorda il suo piccolo e il dono di vita inaspettato. Un gesto che unisce cuori e storie, portando alla luce il potere della solidarietà e della memoria. Continua a leggere.

Prima di percorrere la navata, questa sposa della Georgia ha ascoltato di nuovo il battito di suo figlio morto due anni fa: i genitori del bambino di 7 anni che ha ricevuto il cuore del donatore avevano persino portato uno stetoscopio per lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

